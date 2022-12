Ringrazio Daniele per la ricetta di oggi Risotto agli scampi. Daniele mi ha scritto che ha trovato questa ricetta su un giornale di cucina e così ha provato a farla, con un ottimo risultato dal momento che è piaciuto molto ai suoi amici.

Questa ricetta è accompagnata dai fagioli borlotti, e da un brodo fatto con gli scarti degli scampi.

Risotto agli scampi

Ingredienti per 4 persone

800 gr di scampi

100 gr di fagioli borlotti secchi

300 gr di riso Carnaroli

1,5 l d’acqua

40 gr di burro

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

40 gr di grana padano

1 carota

1costala di sedano

1 porro

1 scalogno

Sale e pepe

Preparazione

Lessate i fagioli dopo averli lasciati in ammollo una notte. Nel frattempo sgusciate gli scampi, puliteli e teneteli da parte. Versate gli scarti dei crostacei in un pentola, aggiungete la carota, il sedano, il porro mondati e rosolate il tutto con 2 cucchiai d’olio, poi aggiungete l’acqua. Portate a ebollizione, abbassate la fiamma e cuocete per 40 minuti, filtrate il brodo. Passate al passaverdura o con il minipiner un terzo dei fagioli e mettete in una casseruola la purea ottenuta con il burro e lo scalogno tritato. Una volta bel caldi, aggiungete il riso e ½ litro di brodo di scampi e cuocete il riso al dente aggiungendo altro brodo quando necessario. Unite infine i fagioli interi e gli scampi tenuti da parte e tagliati a pezzetti, lasciate cuocere ancora per pochi minuti. Regolate di sale e pepe, mantecate con il grana padano e servite.

Daniele

