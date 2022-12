Lupi bloccati a Lagonegro da un Wagner stratosferico

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO-KEMAS LAMIPEL S. CROCE 3-1

Parziali: 25-18, 20-25, 25-22, 28-26



KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Coscione 1, Favaro, Motzo 11, Colli 17, Maiocchi 22, Vigil Gonzalez 10, Compagnoni, Hanzic , Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 9. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Orlandi Boscardini, Biasotto Ma. 6, Izzo 1, El Moudden, Lecat, Panciocco 18, Azaz El Saidy, Biasotto Mo., Mastrangelo, Bonola 8, Pereira Da Silva Wagner 29, Di Carlo, Armenante 12, Poccia. All. Barbiero, 2^ All. Viggiano

Arbitri: Alessandro Pietro Cavalieri, Rosario Vecchione

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: battute punto 5, battute sbagliate 13, muri 3

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 3, battute sbagliate 15, muri 5

La lunga striscia positiva della Kemas Lamipel si interrompe sul più bello, in un turno infrasettimanale che avrebbe potuto regalare ancora più entusiasmo per preparare la grande sfida con Reggio Emilia di domenica pomeriggio. I buoni propositi santacrocesi, però, si sono infranti contro la prestazione solida e concreta di Cave del Sole Lagonegro. Trascinati da un Wagner stratosferico, autore di 29 punti, i lucani hanno giocato forse la miglior partita stagionale, andando a segno, con il muro, ben 17 volte, +10 nel fondamentale rispetto alla Kemas. Due le colpe principali dei biancorossi: la partenza “lenta” del primo set, ceduto agli avversari troppo facilmente, e il ribaltone subito nella terza frazione, con la partenza-sprint (1-6) vanificata da un super break di Cave del Sole, 11-3. Il quarto set sembrava poter dare almeno la chance di giocarsi la vittoria al quinto: gli ospiti lo hanno interpretato bene, ispirati da un Coscione che è riuscito a sfruttare al massimo il gioco dal centro dopo un set di pausa. I ragazzi di Mastrangelo, però, hanno sciupato cinque set-point di fila, chiaramente non solo per demeriti ma anche per la prestazione tutto cuore e niente errori da parte dei padroni di casa. Che al primo match-point, sul 27-26, hanno trovato il modo di chiudere infliggendo alla Kemas Lamipel il quinto stop stagionale. Top scorer della serata Matteo Maiocchi, con 22 punti. Biancorossi ancora al quarto posto, in attesa della sfida-verità di domenica pomeriggio al Pala Parenti, avversaria di turno la Conad Reggio Emilia, vera e propria “bestia nera” della passata stagione.

Andrea Truocchio, nel post-gara: “E’ stata una partita dura, combattuta. Loro sono stati molto bravi nel fare meno errori possibili, noi dobbiamo migliorare nella gestione e nella capacità di mettere a terra le palle facili. Lagonegro ha giocato bene. Noi non possiamo fare altro che tornare in palestra ancora più agguerriti e lavorare duramente per aspettare Reggio Emilia domenica”.

LA CRONACA

Kemas Lamipel in campo con Coscione e Motzo in diagonale, Maiocchi e Colli in banda, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Lagonegro risponde con Izzo e l’ex Wagner palleggiatore e opposto, Biasotto e Bonola centrali, Panciocco e Armenante posti quattro, Di Carlo libero.

Primo set. Partono meglio i padroni di casa, che arrivano quasi subito ad un buon vantaggio (8-4) spinti anche dal turno di servizio di Wagner. Il livello di gioco ospite sale e il gap diminuisce: Motzo va al servizio sul 10-9 e realizza l’ace del pareggio. Wagner con un mani out impedisce che i Lupi passino addirittura in vantaggio. L’equilibrio non dura molto e a romperlo è ancora la squadra di casa. Sul 15-12 Biasotto stampa a muro Vigil Gonzalez. Nello scambio successivo, Wagner e lo stesso Biasotto chiudono su Maiocchi. 17-12, set indirizzato a favore dei lucani. Lagonegro commette pochi errori, su uno di questi, un attacco fuori misura del proprio opposto brasiliano, la Kemas Lamipel si riavvicina, 19-16. Ma è un fuoco di paglia perché gli ospiti continuano ad avere difficoltà con il muro avversario e non trovano il break giusto per ricucire. Sul 23-18 entra Arguelles per alzare il muro ma Wagner passa proprio da quella parte e regala il primo set point ai compagni. Occasione subito sfruttata perché Armenante serve corto, Truocchio in bagher serve un “rigore” agli avversari e la frazione si chiude sul 25-18. Risultato che premia la bella prestazione di Lagonegro: 68% in attacco, 6 muri, 69% ricezione positiva, Wagner miglior realizzatore con 7 punti. Molto più indietro S. Croce, in tutti i fondamentali: top scorer Motzo e Vigil Gonzalez, 4 punti per uno.

Secondo set. Kemas Lamipel cerca subito il riscatto. Sul 7-7 capitan Colli trova una bella parallela. L’equilibrio si rompe sul 10-13, il coach di casa, Mario Barbiero, ferma tutto con un time-out. Al rientro fa punto comunque S. Croce, con un missile in diagonale di Colli e un pasticcio difensivo di Lagonegro, che sembra trovare meno sicurezza sul muro-difesa rispetto al set precedente. Armenante spara fuori, Motzo tira dentro, 10-16, il tutto propiziato da un gran turno di servizio di Maiocchi. Ancora Colli trova un mani-out. La panchina ospite propone il doppio cambio con Biasotto junior e Mastrangelo. Alla fine, Maiocchi sbaglia, 11-17, ma la marcia della Kemas Lamipel non si ferma. Sul 12-21 Motzo apre troppo la battuta, ma una “pipe” di Maiocchi riporta i biancorossi al servizio. Panciocco ottiene il cambio-palla, 14-22, e suona la carica con Lagonegro che si riavvicina un po’ troppo tanto da costringere Vincenzo Mastrangelo a chiamare un time-out (17-23). L’azione dei Lupi non è più così brillante come a metà parziale ma il gap resta importante e ci pensa Maiocchi a chiudere, con un gran diagonale da zona 2. Numeri ribaltati, rispetto alla frazione precedente: Kemas al 64% in attacco, con Colli e Maiocchi devastanti, 7 punti a testa. Lagonegro si salva con il solito Wagner e con Panciocco, 5 punti per uno. Il dato che spicca è il minor numero di muri realizzati dalla Cave del Sole, merito evidentemente di una diversa distribuzione del gioco da parte del play ospite Coscione.

Terzo set. La partenza del set è ancora di marca biancorossa. La Kemas Lamipel va addirittura sul 1-5 con una “pipe” di Maiocchi. Lagonegro non riesce a trovare le misure in ricezione, scivola addirittura a -5. Per la fuga decisiva, però, è presto. Cave del Sole reagisce e annulla quasi tutto il vantaggio degli avversari, grazie ad un inspirato turno in battuta di Wagner, condito da due aces. Qualche errore di troppo per i ragazzi di Mastrangelo, superati nel punteggio con un contro-break di 6 punti a 1 (da 6-8 a 12-9). La situazione rimane comunque equilibrata, le squadre si danno battaglia con un livello di gioco molto coinvolgente per il pubblico. Gli ospiti rimangono sempre a -2, max -3, ma non riescono a ricucire: sul 18-16 Biasotto prende Truocchio a muro, 19-16, rimedia Maiocchi abbattendo Bonola da zona quattro. Compagnoni entra al servizio ma Panciocco passa sopra il muro e annulla la chance ospite. Sembra che Lagonegro riesca davvero a conservare il vantaggio fino alla fine senza scossoni, ma il minibreak santacrocese arriva e Vigil Gonzalez si ritrova a servire per il 22-22. Armenante non è d’accordo e se la gioca a muro contro Motzo, imponendo il mani-out. Sul 23-21 c’è un errore di Colli, 24-21, con tanto di video-check chiamato da Mastrangelo per tocco di rete da parte di Wagner, ma le immagini smentiscono il tecnico pugliese. Il primo set-point lo annulla Motzo sfruttando una grande apertura di Coscione. Poi l’opposto biancorosso va al servizio ma commette un errore abbastanza pesante e Lagonegro ringrazia: 25-22 e 2-1 nel conto dei set. Wagner top scorer con 8 punti, 6 realizzazioni a testa per Motzo e Colli. Equilibrio nei numeri, con i lucani davvero super al servizio: 4 aces.

Quarto set. Il parziale forse decisivo si apre all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre si danno battaglia, un punto per una. Coscione riesce a rivitalizzare i centrali, meno incisivi nel set precedente, ma gli errori in battuta non consentono alla Kemas Lamipel di prendere un break e staccare gli avversari. Il +2 lo guadagna Lagonegro, che sfrutta la gran serata in fase di contrattacco: Di Carlo difende e Wagner realizza, 13-11. Maiocchi riporta i suoi in parità, 13-13, poi la Kemas Lamipel prova la fuga, 13-15, sempre sullo stesso turno al servizio di un Colli davvero efficace. Il vantaggio biancorosso dura fino al 19-19, poi la consueta “pipe” sull’asse Coscione-Maiocchi manda Motzo al servizio. Colli stampa Wagner a muro, 19-21, la Kemas Lamipel sembra davvero possa portare la partita al quinto set.

I due opposti sbagliano i rispettivi servizi, 20-22. Torna dai 9 metri Colli, ma Wagner affonda il colpo. Picchia anche Maiocchi in parallela, 21-23. Armenante lo imita, 22-23. Biasotto sbaglia la battuta, 22-24. Sembra fatta per la Kemas, ma sulla float di Coscione è Wagner a ottenere il cambio-palla. Va in battuta Izzo: palla in mano a Coscione ma il muro di casa fa la voce grossa, 24-24. Vigil Gonzalez risolve una situazione spinosa, ma il servizio di Maiocchi si infrange in rete. Ancora parità. Coscione a una mano per Colli: ennesimo vantaggio ospite, ennesima occasione.

Wagner annulla ancora una volta, poi il vento cambia. Una difesa locale su Colli, tenuta alta, viene finalizzata da Panciocco. Al primo set-point a favore, è Lagonegro a chiudere: il muro di Wagner chiude la strada al capitano santacrocese, 28-26, nessun punto per la Kemas Lamipel da una gara dove i Lupi avrebbero meritato sicuramente qualcosa di più.

LA GIORNATA (11^ giornata, 7-8 dicembre 2022):

Consar RCM Ravenna-Conad Reggio Emilia 3-1

BCC Castellana Grotte-Tonno Callipo Vibo Valentia 1-3

HRK Motta di Livenza-Tinet Prata Pordenone 1-3

Consoli Mc Donald’s Brescia-Agnelli Tipiesse Bergamo 3-2

Cave del Sole Lagonegro-Kemas Lamipel S. Croce 3-1

Pool Libertas Cantù-Delta Group Porto Viro 3-2

Videx Yuasa Grottazzolina-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

LA CLASSIFICA (11^ giornata, andata)

Tonno Callipo Vibo Valentia 22 pt

Agnelli Tipiesse Bergamo 21 pt

Videx Grottazzolina 20 pt

Kemas Lamipel S. Croce 18 pt

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 17 pt

Tinet Prata Pordenone 17 pt

Consar Ravenna 17 pt

Libertas Cantù 17 pt

BCC Castellana Grotte 16 pt

Conad Reggio Emilia 14 pt

Delta Group Porto Viro 15 pt

Consoli MC Donald’s Brescia 14 pt

Cave del Sole Lagonegro 12 pt

HKR Motta di Livenza 5 pt

TV: Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

