Serie A1, la Savino Del Bene attende Cuneo a Palazzo Wanny

Dopo aver inflitto la prima sconfitta stagionale alla Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, la Savino Del Bene Volley di coach Barbolini tornerà in campo in questo week end per l'undicesimo turno del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile.

Domenica dalle 17.00 a Palazzo Wanny arriverà infatti la visita della Cuneo Granda S.Bernardo.

EX E PRECEDENTI

Una sola ex giocatrice della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Cuneo Granda S.Bernardo, si tratta di:

Agnese Cecconello, centrale classe '99, che ha indossato la maglia di Scandicci nelle stagioni 2020-2021.

Allo stesso modo nella formazione di coach Barbolini è presente una ex Cuneo:

Ludovica Guidi, centrale classe '92, ha trascorso una sola stagione nelle fila della formazione piemontese, indossando la maglia dell'Ubi Banca San Bernardo Cuneo nel corso del campionato di Serie A2 2017-2018.

Quello di questo fine settimana sarà il nono confronto ufficiale. Il bilancio dei precedenti ad oggi è perfettamente in equilibrio con Savino Del Bene Scandicci e Cuneo Granda S.Bernardo che hanno vinto 4 gare a testa.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

"Con domenica inizia un ciclo importantissimo. 5 partite in 15 giorni in cui ci giochiamo tanto: la posizione di regular season e anche il passaggio del turno di CEV Cup. Inizia un periodo molto importante, in cui si dovranno anche trarre un po' di conclusioni sul nostro lavoro. Iniziamo questo ciclo di partite con Cuneo, che è una squadra che sta giocando bene. Hanno cominciato la stagione senza due titolari importanti, Hall e Giquel, ma adesso le hanno recuperate. Sono una squadra molto ben allenata che, a parte l'ultima sconfitta con Milano, veniva da una bella striscia vincente. Dovremo giocare una buona partita, ricordandoci del bel successo di domenica, ma anche che con Conegliano abbiamo ottenuto la vittoria grazie alla grande attenzione che abbiamo messo in campo sin dall'inizio. "

LE AVVERSARIE

La Cuneo Granda S.Bernardo milita in Serie A1 dalla stagione 2018-19 e nella passata stagione hanno concluso la loro regular season al 7° posto, centrando per la terza volta nella loro storia la qualificazione ai play off. La stessa Cuneo è stata poi eliminata nel derby piemontese con Novara, venendo superata per 2-1 nella serie valida per i quarti di finale.

La stagione 2022-2023 della Cuneo Granda S.Bernardo è iniziata con una rivoluzione in panchina. Dopo quattro stagioni ha salutato Andrea Pistola, coach approdato sulla panchina della Trasportipesanti Casalmaggiore e inizialmente sostituito dall'esperto Luciano Pedullà.

Pedullà non ha però iniziato la stagione sulla panchina piemontese, dato che il 5 settembre, ancora prima del via del campionato, è arrivata la rescissione consensuale del contratto tra il tecnico ed il club.

Al posto di Pedullà la società di via Bassignano ha deciso così di puntare sul cinquantasettenne allenatore mantovano Emanuele Zanini, attualmente anche commissario tecnico della Nazionale maschile del Belgio.

Dopo un avvio di campionato particolarmente complicato, in cui ha raccolto 4 sconfitte consecutive, Cuneo ha dato una netta sterzata alla sua stagione, mettendo in piedi una striscia di 5 successi consecutivi, interrottasi solamente nell'ultimo week end con il k.o. interno subito contro il Vero Volley Milano (0-3).

Guidata da coach Santarelli, fresco campione del mondo come CT della Serbia, la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano scenderà in campo con Signorile al palleggio, Gicquel come opposto, Kuznetsova e Szakmary in banda, Cecconello e Hall come centrali. Caravello il libero.

Fonte: Ufficio Stampa