Staggia, lavori in corso per il parcheggio in via della Pace

Lavori avviati in via della Pace a Staggia Senese dove è in corso la riqualificazione dell’area di sosta con la realizzazione di una zona a parcheggio e di un sistema di percorsi pedonali, protetti e parzialmente integrati nel verde, con adeguata illuminazione. “E’ il primo cantiere di rigenerazione urbana cofinanziato dal PNRR ed è anche l’inizio di un percorso di riqualificazione degli spazi del borgo di Staggia – dice il sindaco David Bussagli - L’intervento della Regione Toscana per concretizzare la tangenziale, che si è avviato per il primo lotto e che procede speditamente, è stato il presupposto per immaginare e progettare la riqualificazione degli spazi dentro le mura, e per competere per l’accesso ai finanziamenti”. Le operazioni che riguardano Staggia e che sono state cofinanziate con le risorse del PNRR a cui il Comune ha avuto accesso partecipando al bando ministeriale per la rigenerazione urbana, riguardano via della Pace (192.000 euro) dove i lavori sono iniziati e piazza Grazzini (258.500 euro) e via Borgovecchio (506.000 euro) con interventi per migliorarne vivibilità e funzionalità valorizzando gli aspetti storici che partiranno nel 2023. “Un investimento che sfiora 1 milione di euro – dice il sindaco – per tre interventi che certo non completano il percorso da fare ma ne consentono l’avvio”.



Nuovo parcheggio in via della Pace con riqualificazione dell’area



L’intervento in corso riguarda un’area di 1.400 mq posta a fianco di via della Pace, attualmente priva di connotati, usata prevalentemente per la sosta e che si trova in una posizione strategica in quanto immediatamente a margine del centro storico e punto di congiunzione tra il vecchio abitato e la parte più nuova. La realizzazione del parcheggio sarà affiancata da sistemazioni secondarie per conferire connotati e qualità a tutto lo spazio attraverso la creazione di percorsi pedonali di collegamento facilmente fruibili, bene illuminati e protetti, affiancati da piccole porzioni di verde, capaci di ridonare organicità all’intero complesso edilizio dell’area. Il percorso pedonale, a proseguimento del tratto già realizzato con l’intervento ERP, correrà parallelamente alla strada, nella parte più interna dell’area, immerso in una fascia a verde attrezzata. A margine della strada verrà proseguito il marciapiede e l’intero piazzale sarà pavimentato. Alla riqualificazione si assoceranno interventi di carattere funzionale, di sostituzione e/o integrazione del sistema di regimazione delle acque, oltre alla realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione a led.