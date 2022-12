Taglio fondo affitti, Spinelli: "Decisione grave. Colpo durissimo per famiglie, Parlamento intervenga"

“Il taglio del fondo per gli affitti rappresenta un colpo durissimo per tantissime famiglie a basso reddito che, grazie a questo contributo, riuscivano a far fronte alla rata mensile e che in questi mesi sono costrette a fronteggiare anche una raffica di aumenti su beni primari. Si tratta di una decisione che, se confermata, sarebbe grave, con le Regioni prive degli strumenti per contenere una crisi abitativa già molto pesante. Mi unisco quindi agli appelli al Governo e al Parlamento perché in sede di discussione sulla manovra di Bilancio questa decisione venga completamente rivista”.

Si apre così una dichiarazione dell’assessore regionale alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli. “In Toscana – prosegue - nel 2022 abbiamo avuto a disposizione un budget di 20 milioni di euro dal Fondo nazionale per l’integrazione canoni di locazione al quale si sono aggiunti 1,7 milioni provenienti dal bilancio regionale: grazie a questi stanziamenti i Comuni hanno potuto erogare contributi a circa 20.000 famiglie a basso reddito. Come Regione abbiamo confermato le stesse risorse anche per il 2023, per continuare a compartecipare come sempre fatto al fondo affitti e a quello per la morosità incolpevole. Ma è chiaro che, se mancherà il sostegno centrale, sarà impossibile rispondere come fin qui ai bisogni delle famiglie”.



“Questo azzeramento - sono ancora parole di Serena Spinelli - viene attuato in un momento in cui le famiglie a basso reddito non hanno solo difficoltà a pagare l’affitto, ma anche le bollette di luce e gas e il peso dell’inflazione anche per i generi di prima necessità. E’ necessario che vi sia un immediato dietrofront rispetto a questa scelta che rappresenta un accanimento verso chi è in difficoltà economica in una fase per loro già durissima".

Fonte: Regione Toscana