Trovato con una katana in auto, denunciato

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato un uomo che deteneva illegalmente, all’interno dell'auto, una katana. Dopo una lite in strada a Pontedera, i militari sono intervenuti.. All’arrivo, dopo aver riportato la calma ed impedito che la lite degenerasse, i carabinieri hanno trovato all’interno dell’autovettura di uno dei due una spada giapponese con lama di 68 cm., di cui il possessore non sapeva giustificare il possesso. L’uomo, al quale è stata sequestrata l’arma bianca, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato di porto abusivo di armi.