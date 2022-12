Uopini, 85enne investita e uccisa da un camper: l'autista fugge poi si costituisce

Una 85enne è stata investita e uccisa a Uopini, vicino a Monteriggioni. A colpirla è stato un mezzo che poi è fuggito, anche se qualche ora dopo un uomo si è presentato in caserma a Poggibonsi per ammettere le proprie responsabilità.

Un 50enne senese era alla guida del suo camper mercoledì 6 dicembre nel pomeriggio. In via Uopini, poco dopo le 16, ha colpito l'85enne. Per la donna non c'è stato niente da fare, i soccorsi hanno constatato il decesso. I carabinieri, però, hanno avviato le ricerche per il pirata della strada.

Il 50enne poco dopo si è presentato dai carabinieri e si è costituito. Ha detto di aver sentito un tonfo mentre guidava il camper ma di aver pensato a un animale selvatico, non a una persona: per quello aveva continuato la marcia.

Solo dopo qualche ora, appresa la notizia del decesso della donna dai social, avrebbe realizzato la sua possibile responsabilità e deciso di andare dai carabinieri.

I carabinieri hanno, pertanto, sequestrato il mezzo, sottoposto ad accertamenti tossicologici l’uomo e ritirata la patente. Il 50enne è stato denunciato per omicidio stradale ed omissione di soccorso.