Use Rosa scende a Patti per vincere, Peresson dà il meglio

Testa, cuore e Peresson. Gli ingredienti della strepitosa vittoria della Scotti a Patti sono proprio questi, oltre ad una prestazione corale senza la quale l’impresa sul campo dell’imbattuta compagine siciliana non sarebbe arrivata.

“Siamo felici – commenta coach Alessio Cioni dopo il match – questa partita non era nata sotto i migliori auspici per questioni sia esterne che relative al campo. Antonini è dovuta rimanere a casa ed è una ragazza importante per le nostre rotazioni, Peresson e Cvijanovic non stavano bene e solo alla fine sono comunque riuscite a stringere i denti scendendo in campo e dando il loro, importante contributo alla vittoria. Sono quindi felice della vittoria e della prestazione della squadra nel complesso, anche se dobbiamo migliorare alcune situazioni a livello difensivo sulle quali stiamo lavorando. L’aspetto mentale è stato determinante perché le ragazze ci hanno creduto fino in fondo, anche quando crederci non era facile. Poi, nei due supplementari, abbiamo fatto un’ottima gara”.

Due parole, ovviamente, sono per Peresson protagonista di una prestazione splendida. “E’ una giocatrice di qualità e di talento – prosegue – sono partite che una come lei le può fare perché ce l’ha nel dna. Sono contento per Antonia ed anche per la squadra. Ora testa ad Ancona. Giochiamo subito domenica e dopo un viaggio non facile, ma dobbiamo subito mettere da parte la gioia per la vittoria e rimetterci al lavoro per preparare la difficile sfida che ci aspetta. Patti è ormai alle spalle, guardiamo avanti”.

Le situazioni esterne a cui fa riferimento coach Alessio Cioni riguardano una decisione del giudice sportivo che, per un problema su una lista elettronica, ha dato lo 0-2 all’Use Rosa nel match con Umbertide ribaltando così il successo ottenuto sul campo. La società ha presentato ricorso e si attende così l’esito del giudice competente a decidere.