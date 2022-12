Via dei Presepi, battesimo bagnato dalla pioggia con il presidente Giani

Bagnata dalla pioggia l’inaugurazione della Via dei Presepi di Cerreto Guidi che si è così svolta all’interno della Biblioteca “Emma Perodi”. Al battesimo dell’undicesima edizione non ha fatto mancare la propria presenza la Regione Toscana, intervenuta ai massimi livelli con il Presidente Eugenio Giani, accolto dal suono delle chiarine e dagli sbandieratori delle quattro contrade.

“Mi congratulo con la comunità di Cerreto Guidi e con il Sindaco Simona Rossetti per l’organizzazione della Via dei Presepi - ha detto Eugenio Giani - si tratta di un appuntamento consolidato e di qualità. Con i suoi presepi Cerreto Guidi è al centro della Toscana e porta in giro per l’Italia, grazie all’Associazione Nazionale presieduta da Simona Rossetti, dei valori e dei significati importanti”.

La Via dei Presepi, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con le contrade e le associazioni del territorio.

All’inaugurazione hanno portato il proprio saluto il senatore Dario Parrini e il Sindaco di Vinci Giuseppe Torchia. Hanno preso la parola, fra gli altri, il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori e il Portavoce dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi Fabrizio Mandorlini.

Davanti a un pubblico numeroso composto anche da presepisti, il Sindaco di Cerreto Guidi ha espresso soddisfazione per il livello raggiunto dalla manifestazione.

“Siamo orgogliosi della Via dei Presepi e di come sta crescendo - dichiara Simona Rossetti - crediamo nei presepi che sono la nostra storia e che portano con sé un messaggio di pace, di rinascita, di accoglienza e di incontro che vale per tutti, credenti e non credenti. I presepi raccontano anche i territori e per questo siamo felici che Cerreto si colori delle loro luci e del loro significato e questo riesca a portare ogni anno tantissimi visitatori da tutta Italia e non solo. Ringrazio il presidente Giani per la sua presenza e tutti coloro, dalle associazioni ai singoli cittadini che hanno permesso di realizzare anche quest’anno una Via dei Presepi così bella e suggestiva ”.

Sono circa 100 i presepi che allestiti nel centro storico di Cerreto Guidi, potranno essere visitati fino al prossimo 15 gennaio. A rapire la curiosità non solo il magnifico e celebrato Presepe all’uncinetto di Gessica Mancini e quelli dei presepisti storici come Fabio Bandini e Giuseppe Landi, ma anche molte altre creazioni di tipologie diverse, accomunate dalla qualità con cui sono state realizzate.

La Via dei Presepi sarà naturalmente accompagnata da numerosi e interessanti eventi collaterali. I prossimi, in ordine di tempo, sono previsti in particolare per Domenica 11 dicembre con “Cerreto Dolce Borgo saluta la Via dei Presepi”, con musica, intrattenimenti e animazioni per grandi e piccini negli stand delle contrade, a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco, con la “Caccia ai Sassi-sorriso natalizi” e con il concerto di chitarra classica”A Guitar Christmas” con Mirco Dimitrio, a cura di Muzika Aps Musica&cultura.

XI Via dei Presepi di Cerreto Guidi

8 dicembre 2022- 15 gennaio 2023

Ingresso gratuito.

Per info e prenotazioni:

-Ufficio turistico comunale (0571 55671; info@prolococerretoguidi.it);

-Ufficio Cultura e Turismo del Comune (0571 906225);

-Per il Presepe all’Uncinetto Gessica Mancini (377.1897975).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa