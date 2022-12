A1, chiusure notturne a Villa Costanza e Firenze Scandicci

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna;

-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze nord, percorrere la A11 Firenze-Pisa nord e seguire le indicazioni per la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.



In concomitanza della chiusura dell'entrata della stazione di Firenze Scandicci, dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 dicembre, non sarà accessibile l'area di parcheggio "Villa Costanza", per chi proviene da Bologna.

Si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna, per accedere poi all'area di parcheggio.

Fonte: Autostrade per l'Italia - Ufficio stampa