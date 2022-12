Addobbi di Natale irregolari, maxi-sequestro a Viareggio

In un ingrosso di prodotti per la casa la guardia di finanza di Viareggio ha trovato e sequestrato più di 214mila prodotti natalizi, tra addobbi, palline, stelle, puntali e decorazioni varie, tutti privi dei necessari requisiti di conformità e di sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza. Il viareggino titolare dell'ingresso riceverà una sanzione di almeno 2mila euro (ma può spingersi fino a 35mila).

I prodotti non avevano le indicazioni riguardanti la composizione dei materiali utilizzati per la loro realizzazione, dei relativi certificati attestanti i test di sicurezza, nonché delle istruzioni e delle avvertenze per l'uso.degli stessi, in violazione del "Codice del Consumo", nonché delle disposizioni di legge sulla sicurezza e indicazioni in materia di giocattoli.