Controlli sotto Natale, 214mila addobbi non sicuri sequestrati a Viareggio

Palline da appendere all'albero di Natale e decorazioni natalizie, tutti privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza e delle indicazioni di provenienza, in violazione del "codice del consumo" e delle disposizioni di legge su sicrezza e indicazioni in materia di giocattoli. È quanto rinvenuto dalla guardia di finanza di Lucca che ha sequestrato, presso un'attività commerciale all'ingrosso di Viareggio, oltre 214mila addobbi non sicuri.

Le fiamme hanno trovato i prodotti, in libera vendita, privi delle indicazioni riguardanti la composizione dei materiali utilizzati per la loro realizzazione, dei relativi certificati attestanti i test di sicurezza e delle istruzioni e avvertenze per l'uso. L'esercente, italiano di Viareggio, è stato riguardato da un verbale delle fiamme gialle per accertamento e rischia una multa da un minimo di 2.016 euro ad un massimo di 35.082.