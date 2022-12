Doveva essere in carcere, lo trovano in centro: arrestato

Doveva scontare una pena a cinque anni e otto mesi di reclusione, ma la polizia lo ha sorpreso a Pisa. Un quarantenne di origini tunisine è stato arrestato a Pisa.

La serie di reati per cui doveva essere dentro è piuttosto lunga. Nel 2017 picchiò un poliziotto con un rastrello, poi venne trovato su un motorino rubato. Sempre nel 2017 danneggiò un'auto e venne trovato con un coltello dalla lunga lama. Nel 2020 gli agenti lo hanno arrestato per rapina in un supermercato. Aveva anche diversi precedenti per spaccio.

La polizia in borghese lo ha riconosciuto in piazza delle Vettovaglie e lo ha bloccato prima che fuggisse. Adesso si trova al don Bosco.