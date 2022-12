Frana in Garfagnana, ancora chiusa a Borgo a Mozzano la statale Abetone Brennero

Continua a rimanere chiusa la strada statale 12 "dell'Abetone e del Brennero", interdetta nella serata di ieri al traffico a causa di un movimento franoso e caduta di massi, all'altezza di Borgo a Mozzano in provincia di Lucca.

Sono ancora in corso le attività necessarie a riaprire in sicurezza il tratto, al km 40,500. In particolare, i tecnici Anas con l'ausilio di rocciatori specializzati e droni, stanno provvedendo a ispezionare l'intero versante al fine di individuare ulteriori volumi rocciosi pericolanti e valutare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza della circolazione.

Il maltempo nelle ultime ore in Toscana, per il quale è stato emesso codice arancione, ha provocato una frana anche a Pietrasanta che fortunatamente non ha causato danni a persone o cose.