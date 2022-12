Frana sulla Sp 10 a Rosignano Marittimo, istituito il senso unico alternato

Oggi, sabato 10 dicembre, si è verificato uno smottamento sulla SP 10, via Traversa Livornese, in località Saracino, nel comune di Rosignano Marittimo. La frana è stata di modesta entità e la Provincia è prontamente intervenuta con una squadra di operai per sgombrare la carreggiata e delimitare con transenne l’area a rischio.

Lungo il tratto interessato, che nelle prossime ore sarà tenuto sotto controllo, è stato momentaneamente istituito il senso unico alternato.