"Il marito invisibile", Monti e Massironi nella divertente commedia al Verdi di Santa Croce

Domani, domenica 11 dicembre, alle 21 il Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno presenta il secondo appuntamento della stagione di prosa. In scena un'esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione, "Il marito invisibile" con Maria Amelia Monti e Marina Massironi, la regia è di Edoardo Erba.

Una videochat fra due amiche, Fiamma e Lorella, interpretate rispettivamente da Maria Amelia Monti e Marina Massironi. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa di essersi sposata. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini, ma diventa più incredibile quando lei rivela che il marito ha una particolarità molto originale: è invisibile. Fiamma, preoccupata, si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di noi tutti per l'invisibilità. Il marito invisibile di Edoardo Erba è la prima commedia in videocall: una messinscena innovativa con le attrici che recitano avvolte da uno sfondo blu; in alto, invece, appaiono in due grandi schermi mentre sono nelle loro case, come a dire che la realtà virtuale supera la realtà ordinaria. Un'esilarante commedia sulla scomparsa della vita di relazione con le protagoniste che ci accompagnano, con la loro personalissima comicità, in un viaggio scottante e attuale.

La prevendita dei biglietti per gli spettacoli viene effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita domani dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati: platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12.

Le riduzioni sono previste per persone under 30 “biglietto futuro” over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Prossimo spettacolo in cartellone venerdì 16 dicembre con Aspettando Godot di Samuel Beckett con Lello Arena e Massimo Andrei. Vladimiro e Estragone, aspettano l'arrivo di Godot, che però non arriverà mai. Non sappiamo chi siano questi due uomini, dove si trovino, chi sia questo Godot e perché lo stiano aspettando. Aspettando Godot è considerato il capolavoro di Beckett e del teatro dell’assurdo.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

