Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli, rallentamenti in direzione Pisa

Code questa sera sulla Fi-Pi-Li all'altezza di Empoli per un incidente, avvenuto intorno alle 18.30 tra l'uscita Centro e Empoli Ovest in direzione Pisa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e la polizia stradale. Secondo le prime informazioni, le persone rimaste coinvolte nell'incidente e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Il traffico non risulta bloccato per la presenza dell'uscita Empoli Centro, in prossimità alla posizione dove è avvenuto l'incidente, ma sono segnalati rallentamenti e il momentaneo restringimento della viabilità ad una sola corsia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO