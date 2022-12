Lega, racconta firme a Fucecchio contro la Taric

Il Direttivo comunale di Fucecchio (FI), della Sezione locale della Lega per Salvini Premier, si è riunito nei giorni scorsi sotto la guida del Segretario, Marco Cordone, insieme alla Consulta del territorio, per focalizzare l'attenzione su alcuni problemi importanti che riguardano la Città che ha dato i natali a Indro Montanelli. Alla riunione hanno partecipato oltre allo stesso Cordone, Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti, Marco Vinicio Bonaccorsi ed il Consigliere all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Marco Manuelli. Al centro della discussione, oltre all'annosa questione dello spaccio di droga nelle colline delle Cerbaie, per cui la Lega, tra l'altro, a più riprese ha proposto l'utilizzo dei militari ingaggiati per l'operazione Strade Sicure, vi è stato il tema della Tari che sarà sostituita dall'anno nuovo con la Taric per cui i cittadini cosiddetti normali, pagheranno l'IVA. Ricordiamo che lo scorso 29 novembre, la Lega, in Consiglio comunale a Fucecchio, unico gruppo a farlo, ha votato contro alla Tari con l'IVA(Taric) e per rafforzare la posizione su questi temi, si aspetta che tanta gente venga a firmare l'apposita petizione; si potrà firmare ad un gazebo ubicato il prossimo mercoledì 14 dicembre in piazza XX settembre dalle ore 8,45 alle ore 13.30 all'ingresso del mercato settimanale, lato Bar Giuliano".