Marocco in semifinale ai Mondiali, la Toscana si tinge di rosso verde

Martedì 6 dicembre il Marocco ha fatto la storia ai Mondiali di calcio, battendo la Spagna e arrivando per la prima volta ai quarti di finale. Stasera quella storia prosegue, perché la squadra rosso verde ha di nuovo fatto centro aggiudicandosi le semifinali in Qatar. Finisce 1-0 contro il Portogallo e si riparte coi festeggiamenti, allo stadio, certamente in Marocco ma anche in Italia e in più città della Toscana.

Così come martedì anche stasera i tifosi si sono riuniti in piazza della Stazione a Pontedera. Ma stavolta sono molti di più. Decine di persone di ogni età per più di un'ora, dopo i tre fischi che hanno portato il Marocco alla vittoria, si sono ritrovati nella città della Piaggio. Bandiere al vento, non solo del Marocco ma anche dell'Italia, e clacson hanno risuonato in tutto il quartiere alle porte del centro, dalle auto sciarpe sventolanti e sotto al monumento salti a ritmo di cori e abbracci di gruppo. C'è una buona parte della comunità marocchina che vive in Valdera, ma anche altri cittadini e cittadine di origini nordafricane, unite nella gioia della semifinale.

Gioia espressa non solo a Pontedera ma in tutta la Toscana. Anche nella zona del Cuoio a Santa Croce sull'Arno e a Empoli, dove c'è stato qualche carosello in auto o chi ha indossato la maglia del Marocco. Clacsonate anche sui lungarni a Firenze fino al centro storico, mentre c'è chi sta facendo festa a piedi tra la stazione di Santa Maria Novella, piazza del Duomo e piazza della Repubblica. Si celebra la vittoria anche a Lucca e in passeggiata a Viareggio.

Impresa sottolineata anche dalla Fiorentina, che si complimenta con il centrocampista viola Sofyan Amrabat per la vittoria della sua nazionale. "Amrabat nella Storia! Il Marocco è la prima squadra africana in semifinale ad un Mondiale" scrive l'ACF Fiorentina sulla propria pagina facebook. Ancora da definire l'avversaria della squadra rossa con la stella verde, che sarà tra Francia e Inghilterra in questo momento in sfida per l'ultimo match dei quarti di finale.