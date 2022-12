Natale in musica a Greve in Chianti, spettacoli e concerti nelle chiese

Il Natale nel Chianti è un canto di pace, amore e fratellanza. Un’unica voce, quella della comunità grevigiana che si estende tra i borghi e le frazioni di Greve in Chianti, per protestare contro tutte le guerre del mondo e le diverse forme di violenza e discriminazione. Come alcuni anni fa intonava John Lennon nella straordinaria Happy Xmas anche il Chianti con i suoi i concerti e gli spettacoli diffusi nelle chiese, nelle piazze, nei centri storici, si lega al tema dell’incontro tra i popoli, ai simboli della cooperazione, della cultura del dialogo e della solidarietà. Il filo rosso del Natale del Comune di Greve in Chianti è "war is over" per rendere solenne e condivisa ogni festività.

Partendo dal ricco programma grevigiano il carnet musicale promosso dal Comune prende il via nella chiesa di Santa Croce stasera alle ore 21:00 dove si esibirà il The Pilgrims Gospel Choir, diretto dal maestro Gianni Mini, per una notte indimenticabile a ritmo di gospel. La musica fa tappa nel borgo di Strada in Chianti dove mercoledì 21 dicembre nella Chiesa di San Cristoforo alle ore 21:15 i Professori dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino eseguiranno il concerto di Natale. Giovedì 22 dicembre a Greve in Chianti l'Orchestra da Camera di Greve in Chianti si esibirà nella chiesa di Santa Croce alle ore 21:15 con il musicista Luca Rinaldi, violinista e maestro concertatore. Il concerto di Natale propone musiche di Corelli, Piazzolla e Vivaldi e vede la partecipazione della Corale della parrocchia di Santa Croce diretta da Marco Hagge, accompagnata dall'organista Luca Vannini e dal flautista Francesco Pacenti.

"Non c’è Natale senza musica – dichiara il vicesindaco Giulio Saturnini – anche quest’anno abbiamo voluto puntare su una ricca programmazione di eventi che si caratterizza per l’imprescindibile binomio note e festività, la colonna sonora del Natale chiantigiano è un’armonia di suoni e melodie che valorizza luoghi e persone, offre spazi di espressione alle realtà artistiche e alle associazioni locali che coltivano passioni, talenti e sviluppano competenze anche attraverso l’attività di formazione rivolta ai più giovani, la musica è un linguaggio universale che parla all’anima di ogni visitatore, italiano e straniero, un volano di promozione turistico-culturale per le eccellenze architettoniche e storico-artistiche che qualificano il nostro territorio".

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino