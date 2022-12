Natale Montaionese tra arte, musica e olio

Domenica 11 dicembre il Natale Montaionese 2022 entra nel vivo con tutti gli eventi programmati nel calendario già diffuso, che vengono arricchiti dalle attività proposte dalle associazioni locali che non le hanno realizzate domenica 4 dicembre per l’annullamento delle manifestazioni.

Con il titolo Pane e Olio in piazza della Repubblica l’Associazione Borgoalto organizza una degustazione di olio nuovo locale, inoltre nel centro storico dalle ore 14,30 alle 20,00 sono previsti i mercatini dei produttori agricoli locali, con la partecipazione del canile ARCA di Empoli. Poi alcune occasioni di scambio di libri, di indumenti, le migliori offerte da parte dei negozi, che rimangono aperti per la giornata, e il set fotografico del gruppo Giglio Rosso per lo scambio di auguri.

Da non perdere l’esposizione di arte contemporanea Fuoriluogo a cura di Filippo Lotti e la Bottega dell’arte di Villa Serena. L’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina organizza alle ore 16,30 nel Museo Civico in Via Cresci 17-19 intrattenimenti e giochi per bambini tra i 6 e gli 11 anni.

Non manca l’intrattenimento musicale con Enzo Cortese e soprattutto le leccornie gastronomiche: vin brulé, crepes, caldarroste e zucchero filato.

Oltre a Borgoalto Centro Commerciale Naturale contribuiranno alla realizzazione della giornata l’Auser, lo SPI-CGIL, la Misericordia, l’AVIS.

Fonte: Comune di Montaione