Novità per i parcheggi a Quarrata per le Feste

Con l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione della mostra “L’arte del presepe”, ha preso ufficialmente il via il programma di eventi del Natale a Quarrata.

E con il programma del Natale, arrivano anche importanti novità sulla sosta.

Per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali, che di recente hanno inviato al sindaco Gabriele Romiti una copiosa raccolta firme chiedendo la gratuità dei parcheggi a pagamento del centro, l’amministrazione comunale ha deciso che dal 15 dicembre al 7 gennaio i parcheggi cittadini saranno gratis con disco orario di un’ora.

“Abbiamo preso questa decisione, ha dichiarato il sindaco Gabriele Romiti, per dare un segnale chiaro di rilancio della città. I commercianti hanno bisogno di essere sostenuti nel loro lavoro, in un momento storico non certo semplice, e allo stesso tempo anche i cittadini hanno necessità di poter parcheggiare in serenità e potersi muovere per fare shopping, comprare i regali di Natale, godersi la città e le luminarie. Con questa decisione cerchiamo quindi di soddisfare due esigenze, portando ancora più dinamismo a Quarrata”.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa