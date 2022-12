Olio non conforme, i carabinieri sequestrano 132 litri

In Valdera i carabinieri di Pontedera e i Nas di Livorno, nell’ambito dei servizi di controllo sulla filiera dell’olio di oliva hanno condotto una verifica ispettiva, segnalando all’Autorità Amministrativa la posizione di una persona, alla quale è stato contestato di avere confezionato e commercializzato olio extra vergine di oliva con indicazioni di etichetta non conformi poiché sprovviste dell’indicazione della campagna di raccolta. Nella circostanza i militari hanno sequestrati cautelarmente 132 litri di olio extra vergine di oliva ed elevate sanzioni amministrative per migliaia di euro.