Ruba da un supermercato e picchia un addetto e un poliziotto, arrestato

Rapina impropria, resistenza e violenza a pubblico ufficiale: un 28enne di Pontedera è stato arrestato dalla polizia a Pisa.

Venerdì 9 dicembre, verso le 13, la polizia è intervenuta in un supermercato in via Cisanello. Il 28enne era entrato, aveva rubato delle bottiglie di birra e del cibo ed era uscito dopo aver colpito al volto un addetto alla vigilanza.

Intercettato in via Campania, il 28enne non si è fermato ed è andato in via di Parigi, dopo aver preso a pugni al volto un agente. La polizia ha usato il taser e ha fermato il giovane, portandolo in Questura.

Scortato in Tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto del 28enne. Gli è stata applicata la misura cautelare dell’ obbligo di dimora a Pontedera, in attesa della prossima udienza sul merito della vicenda.