Scoperta bisca clandestina in un locale del Macrolotto

La polizia è entrata di notte in un locale del Macrolotto a Prato e ha scoperto una bisca clandestina. Quattro persone di origini cinesi sono state denunciate per gioco d'azzardo.

Trovata la porta aperta, gli agenti hanno fatto il loro ingresso e scoperto i tavoli dove i quattro (tutti tra 40 e 50 anni) stavano giocando. I quattro sono stati trovati in possesso di circa 4500 euro in contanti mentre uno di loro aveva con sé anche un coltello a serramanico. Per questo è scatatta la denuncia anche per porto di oggetti atti ad offendere.

Inoltre è stato sequestrato tutto il denaro in contante, il coltello, numerosi mazzi di carte da poker, alcune tessere mahjong e le fisches presenti sul tavolo da gioco. Il locale è stato sottoposto a sequestro.