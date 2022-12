Provincia di Pisa, Massimiliano Angori riconfermato presidente

È stato riconfermato alla guida della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, sindaco Pd di Vecchiano, che da oggi inizia il suo secondo mandato come presidente. Alle elezioni che si sono svolte oggi sabato 10 dicembre nella sede della Provincia, rivolte a tutti i sindaci e ai consiglieri comunali di tutti i Comuni della provincia di Pisa, ha votato circa il 30% del corpo elettorale e 24 primi cittadini su 37.

Angori, unico candidato in corsa, ha commentato dopo l'ufficializzazione della sua riconferma: "Sono soddisfatto e ringrazio tutti coloro che, nonostante la giornata semifestiva e di ponte dell'8 dicembre, piena dunque di iniziative anche a livello locale, si sono recati al seggio elettorale per confermare la mia rielezione. Ringrazio il Pd che ha sostenuto la mia ricandidatura - ha aggiunto Angori - attraverso un percorso di confronto e dialogo costruttivi". Il nuovo mandato, come affermato infine dal presidente, inizierà con il "far sentire la vicinanza della Provincia di Pisa a tutte le zone e le aree che ricadono nella nostra competenza" aggiungendo che ci sarà alta attenzione "relativamente alla richiesta di una maggiore assegnazione di risorse da parte del Governo per poter svolgere correttamente le nostre competenze che sono fondamentali per le comunità".