Riciclo e risparmio, nei market di Calcinaia e Forcoli ci sono le macchine "mangiaplastica"

Il Carrefour Express di Calcinaia e il Market di Forcoli scelgono la sostenibilità. Sono stati inaugurati nei giorni scorsi due nuovi ecocompattatori per la raccolta e il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in PET (polietilene tereftalato), realizzati in collaborazione con il consorzio Coripet. La prima inaugurazione si è svolta a Forcoli nel punto vendita in via XXX Novembre 10, alla presenza di Marco Gherardini, sindaco di Palaia, e di Vittorio Ventavoli, titolare del Carrefour Valdera Market. La seconda, a Calcinaia, in via Garibaldi 106 alla presenza di tutto lo staff del negozio. Sia a Forcoli che a Calcinaia era presente Loris Ferretti, di Coripet.

Aiutare l’ambiente conviene. La macchina "mangiaplastica" sarà vantaggiosa per l’ambiente, ma anche per i clienti, visto che il conferimento delle bottiglie consentirà di accumulare punti e sconti. Ogni bottiglia, che deve essere esclusivamente a uso alimentare, vale un punto e 200 punti raccolti danno il diritto a 2 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro. Il percorso "bottle to bottle" si sviluppa così: le bottiglie conferite nel punto di riciclo, che si trova in prossimità del negozio, vanno a un centro di riciclo dove vengono lavate e sminuzzate in piccoli pezzi dopo aver tolto le etichette e i tappi. Il PET riciclato verrà utilizzato per produrre nuove bottiglie. Nella fase di avvio saranno presenti dei tutor che forniranno tutte le indicazioni necessarie per un corretto uso dell’eco compattatore.

Fonte: Ufficio stampa