Santa Croce premia le coppie sposate da cinquant'anni

All’interno della suggestiva cornice del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, alla presenza del Sindaco Giulia Deidda, dell’Assessora alle Pari opportunità Nada Braccini, di Don Donato Agostinelli e con la collaborazione di Giallo Mare Minimal Teatro, si è svolta oggi sabato 10 dicembre alle ore 10.00, la cerimonia dedicata alle coppie che nel 2022 festeggiano cinquanta anni di matrimonio.

La cerimonia, voluta dall’Amministrazione Comunale, è oramai una tradizione che si ripete ogni anno dal 2018 e rappresenta un momento in cui condividere un traguardo così importante all’interno del percorso di vita dei nostri concittadini.

Le coppie presenti, inserite in un’atmosfera che li ha riportati all’anno 1972, hanno potuto riascoltare i brani e le musiche del tempo come “Grande grande grande” di Mina, “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni o “I giorni dell’arcobaleno" di Nicola Di Bari, vincitore del XXII° Festival di Sanremo, allora condotto da Mike Bongiorno affiancato da Sylva Koscina e Paolo Villaggio. Ecco dunque ritornare in mente i principali eventi e ricordi di quel periodo, come lo scudetto della Juventus, le Olimpiadi di Monaco e l’uscita al cinema de “Il Padrino”.

Durante la cerimonia è stato consegnato un omaggio floreale insieme a un attestato e ad alla cartella contenente stampe di pregio dedicate alla Storia di Santa Croce sull’Arno. Ogni coppia, inoltre potrà ritirare una fotografia ricordo scattata durante l’evento da Riccardo Lombardi, titolare dello studio fotografico “Fotoelle”, gentile omaggio dell’Amministrazione Comunale.

L’evento ha visto la partecipazione di Pietro Adragna, fisarmonicista siciliano, concertista a livello internazionale, proclamato campione del mondo di fisarmonica nel 2009 e nel 2011, che ha suonato alcuni brani prima del brindisi finale con cui si è conclusa la cerimonia.

Alla cerimonia di quest’anno hanno partecipato le seguenti coppie, in ordine rispetto alla data di matrimonio:

Chiti Marisa e Panconi Roberto

Novi Deanna e Bernardeschi Claudio

Zucchi Carla e Golfarini Franco

Mannucci Tamara e Brunetti Irio

Chesi Piera e Cai Renzo

Gisfredi Manrica e Mazzanti Pierluigi

Costa Angela e Santocono Luigi

Lorusso Maria Celestina e Maiorella Vincenzo

Ferri Francesca e Campinoti Franco

Naldini Antonietta e Taddei Franco

Giusti Pieranna e Ciardi Rossano

Pavoni Tiziana e Dandria Vittoriano

Talani Lorena e Gronchi Roberto

Squarcini Marinella e Gorelli Fabio

Govi Tiziana e Pieracci Brunero

“La storia del nostro Comune è fatta proprio da tante piccole storie personali e private di cui le coppie che abbiamo festeggiato oggi rappresentano l’esempio perfetto”, sostiene l’Assessora alle Pari opportunità Nada Braccini, che continua “raggiungere un traguardo così importante è quindi un esempio per tutti, un traguardo che ritengo meritevole di una cerimonia come quella prevista ogni anno dall’Amministrazione Comunale”.

Anche la Sindaca Giulia Deidda sottolinea l’importanza dell’appuntamento: “Festeggiare un evento come le Nozze d’oro è senz’altro uno dei momenti indimenticabili per ogni coppia che raggiunge un traguardo importante e farlo in una cornice così suggestiva come il nostro Teatro Verdi, alla presenza delle istituzioni e delle persone care” conclude Deidda, “credo lo renda ancora più speciale e degno di essere suggellato con un evento ed una fotografia ricordo da conservare e riguardare in vista di altri futuri momenti insieme”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno