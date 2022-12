Sfonda la porta con un tombino e ruba 50 euro, denunciata

Una giovane è stata denunciata per furto in un negozio di parrucchiera in centro a Pisa. La donna, pregiudicata, è stata bloccata dalla polizia.

Qualche settimana fa la titolare aveva trovato la porta infranta da un tombino, inoltre dal fondo cassa erano spariti cinquanta euro. Era stato rubato anche un monile in oro.

Anche grazie alle videocamere di sorveglianza, la donna è stata sorpresa sul posto come autrice del furto. A nulla le è valso nascondersi travisata da un cappuccio.