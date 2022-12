Su motorino rubato con la cocaina nei vestiti, denunciato

Un 30enne è stato denunciato a Firenze. La polizia lo ha sorpreso a bordo di un motorino rubato in via Baracca nella serata di venerdì 9 novembre.

I poliziotti, insospettiti, non hanno impiegato molto tempo per capire che il motorino era stato rubato. Così hanno bloccato il giovane trovandogli indosso anche due dosi di cocaina pronta, secondo gli investigatori, per essere smerciata. Una volta identificato, il ragazzo è stato denunciato per ricettazione ed illecita detenzione di sostanza stupefacente.