"Un parco per Ste", Staffoli ricorda Masi con quattro alberi alle elementari

Quattro alberi cresceranno nel ricordo di Stefano Masi. Oggi la sua Staffoli lo ha ricordato con l'inaugurazione delle nuove piante nel giardino della scuola primaria Torello della Maggiore. Grande partecipazione all'iniziativa voluta dal gruppo "Amici di Stefano Masi" in collaborazione con Avis e Pro Loco di Staffoli che, a settembre, avevano organizzato un apericena per la raccolta fondi da destinare al progetto.

I quattro alberi sono accompagnati da una targa commemorativa, in memoria del giovane scomparso precocemente il 20 gennaio 2021. Sulla targa, intitolata "Un parco per Ste" si legge: "Gli alberi uniscono la terra dove corrono i nostri bambini al cielo dove continuano a vivere i nostri cari" firmata "Gli amici di sempre". L'inaugurazione, che ha visto la presenza anche dell'assessore Daniele Bocciardi insieme alla mamma di Stefano Masi Lidia Giubbolini e al gruppo di amici, è stata accompagnata dal canto dei piccoli studenti della scuola elementare, per omaggiare il concittadino che da oggi in piazza Panattoni sarà ricordato anche nel nuovo angolo verde.