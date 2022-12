Viene da Poggio a Caiano il miglior panettone al cioccolato Noalya

Il pasticciere Fabio Gennaro della Pasticceria Delizia ha vinto il premio “Miglior Panettone al Cioccolato Noalya 2022” e questa mattina il sindaco Francesco Puggelli è andato a congratularsi di persona per l’ennesimo riconoscimento ottenuto dalla pasticceria, fiore all’occhiello della tradizione pasticciera poggese.

“Le creazioni della Pasticceria Delizia sono ormai una garanzia - ha dichiarato il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli - e questo nuovo premio non è che l’ulteriore conferma. So bene quanta passione, dedizione e attenzione ai dettagli si nasconde dietro ogni prodotto di questa eccellenza poggese, per cui quella di Fabio è una vittoria davvero meritata. E conoscendo la loro voglia di continuare sempre a migliorarsi, sono sicuro che le soddisfazioni per i ragazzi della Delizia non finiscono qui.”

Giunto alla sua quarta edizione, il concorso è organizzato dal marchio di cioccolato Noalya e ogni anno premia i migliori panettoni realizzati utilizzando il cioccolato Noalya. Tre le categorie della gara: “Panettone con impasto al cioccolato”, “Pandoro al cioccolato” e “Panettone con inclusioni al cioccolato”. Proprio quest’ultima è la categoria in cui si è distinto il pasticciere poggese, presentando un panettone con albicocche armogiane e cioccolato caramellato. I partecipanti erano più di 80: dopo aver superato la selezione insieme ad altri quattro pasticcieri, lo scorso 6 dicembre la creazione di Fabio Gennaro è stata proclamata vincitrice da una giuria di esperti.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa