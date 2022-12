Ha in casa un'arma denunciata come smarrita, scatta l'arresto

I carabinieri di Pisa hanno arrestato una persona per detenzione abusiva di arma, alterazione di arma e ricettazione. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione della persona in questione, che era in grave stato di alterazione, probabilmente per via degli stupefacenti. I militari hanno chiamato l'ambulanza e la persona è stata portata in ospedale. Intanto, durante la perquisizione in casa, è stata trovato una pistola Beretta calibro 9 corto, modificata mediante l’applicazione di una filettatura sulla canna per l’eventuale applicazione di un silenziatore, non presente. La pistola era stata denunciata come smarrita nel 2020. Per questo è scattato l'arresto.