Canti di Natale a San Romano col coro Mille Voci

Il Coro Giovanile Mille Voci (direttrici Marta e Benedetta Corti) e l’Ensemble dell’Accademia Gherardeschi su strumenti originali propongono i “Canti di Natale” venerdì 23 dicembre alle ore 16 nella prestigiosa cornice del Santuario della Madonna Maria Madre della Divina Grazia di San Romano (Pisa). Dirige il Maestro Ottaviano Tenerani.

“I canti della tradizione natalizia europea, che spesso identifichiamo semplicemente come gioiose canzoncine che allietano le nostre feste – spiegano questi straordinari musicisti -, hanno in realtà radici molto antiche e spesso sono il frutto del lavoro di più artisti – musicisti, teologi, poeti – che insieme, hanno saputo creare non solo dei capolavori nel loro genere ma anche opere che attraverso i secoli hanno mantenuto immutata la loro bellezza e parlano ancora oggi alla sensibilità di tutti noi”.

Il programma prevede brani classici della tradizione natalizia e immortali come “Puer natus est nobis”, “Adeste fideles”, “God Rest Ye Merry Gentlemen”, “Deck the Halls”, “Tu scendi dalle stelle”, “O Tannenbaum”, “Les anges dans nos campagnes”, “Hark! the herald angels sing”, “Stille Nacht! Heilige Nacht!” e “Joy to the World”.

L’evento, promosso dall’Accademia internazionale d’Organo e Musica Antica Giuseppe Gherardeschi e da Il Rossignolo, avviene in collaborazione con il Comune di Montopoli in Val d’Arno e CCN di San Romano ed è a ingresso libero. Durante la serata saranno raccolte offerte a favore del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi della Fondazione Stella Maris.

Ricordiamo che il progetto Coro MilleVoci è sostenuto dalla Fondazione Giorgio Tesi Group.