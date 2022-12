Tira una coltellata al gestore del locale, arrestato 30enne a Empoli

Ha tirato una coltellata al gestore di un locale al termine di una lite, per questo è stato arrestato. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre in quel di Empoli, in zona stazione.

In un negozio che vende kebab in viale Palestro un 30enne di origini marocchine ha accoltellato il titolare del locale, anche lui di origini straniere. Tutto sarebbe scaturito da una lite iniziata per motivi da chiarire.

Secondo quanto ricostruito dalla questura a Firenze, nella lite col gestore del kebab, l'avventore avrebbe tirato fuori un coltello a serramanico e poi colpito il commerciante a una mano, causandogli una ferita da taglio. Sul posto la polizia, che ha arrestato il 30enne.