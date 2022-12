Crolla porzione di tetto di un condominio, paura nella notte a Arezzo

Ha sentito dei rumori insoliti dall'alto e ha messo sul chi vive gli abitanti del condominio. Poco dopo è crollata parte del tetto di una palazzina, per fortuna senza feriti.

Il fatto è successo tra sabato 10 e domenica 11 dicembre a Arezzo. Alessandro Casi, assessore aretino che vive al penultimo piano nello stabile in via Trento e Trieste, ha avvertito i rumori e ha chiamato i vigili del fuoco e gli altri residenti.

I detriti si sono abbattuti sul solaio del piano sottostante. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo nella notte e in mattinata per verificare i danni, la stabilità della struttura e posizionare dei sostegni per rendere sicuro il palazzo. Una parte interessata dal cedimento è inagibile. Nel condominio erano attivi dei lavori di manutenzione, si pensa che il maltempo possa essere una delle cause.