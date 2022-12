Fondazione San Miniato Promozione premia i volontari della Mostra del tartufo

Nella location della sala consiliare, Fondazione San Miniato Promozione e amministrazione comunale hanno voluto premiare i volontari che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’ultima mostra mercato del tartufo bianco di San Miniato, che in tre weekend ha visto arrivare nella città della Rocca circa 65.000 persone. Ecco chi è stato premiato per l’impegno profuso: Vab San Miniato, Misericordia di San Miniato Basso, Misericordia di San Miniato, Associazione Nazionale Carabinieri, Vigili del fuoco volontari; nell'occasione sono stati premiati anche i vigili urbani di San Miniato e l'ingegnere responsabile della sicurezza Ilaria Nieri, mentre non ha potuto essere presente il direttore della centrale del numero unico di emergenza 112 della Toscana Alessio Lubrani. In totale – nei tre weekend – hanno collaborato circa 300 fra volontari e vigili urbani. I referenti delle associazioni e forze dell’ordine sono stati premiati dal presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e dal sindaco di San Miniato Giglioli con una targa e un gagliardetto. “Siamo qui – ha sottolineato Gabbanini – per manifestare la nostra gratitudine nei vostri confronti. Se non ci sono state sbavature rilevanti, è anche merito vostro, che avete lavorato in maniera disinteressata. Da gennaio ci metteremo a tavolo tutti assieme per discutere della Mostra 2023, recependo anche i vostri suggerimenti. Il volontariato è fondamentale”. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Giglioli: “E’ bello ritagliare un momento di ringraziamento, poi verrà l’occasione per parlare della mostra del prossimo anno. E’ stata un’edizione da ricordare – con circa 65.000 persone – e se questo è accaduto una parte importante del merito è di tutto voi”. I volontari e gli esponenti della polizia municipale – insieme agli organizzatori e agli amministratori – hanno posato per una foto tutti assieme. A ciascuno dei presenti, infine, è stata donata una pallina di natale per augurare buone feste.

Fonte: Ufficio Stampa