Gialloblu Castelfiorentino mettere la terza e vince contro Siena

Se l’inizio di campionato è stato a dir poco in salita, adesso il Gialloblu Castelfiorentino sembra aver trovato la sua quadratura e con essa anche la continuità necessaria per risalire la classifica. A dimostrarlo arriva il terzo acuto consecutivo, portato a casa ai danni del Costone Siena: 59-51 il finale al PalaBetti della nona giornata di andata. Gara di fatto sempre amministrata dai gialloblu che, nonostante le pesanti assenze di Turini, Castellacci, Mugnaini e Caggiano, hanno tenuto sempre la testa avanti. Da parte loro gli ospiti sono rimasti sempre aggrappati, salvo poi arrendersi nella seconda metà della quarta frazione, quando la compattezza e il cinismo castellani hanno fatto la differenza.

Il Gialloblu approccia subito con grande autorità dando vita a due ottimi primi quarti, con buone percentuali al tiro sia dalla lunga che dalla media distanza. Dopo il 18-18 della prima frazione, i ragazzi di coach Chiarugi mettono la testa avanti nel secondo periodo e vanno all’intervallo sul 37-30. Al rientro dagli spogliatoi in casa gialloblu cala un po’ l’intensità: l’attacco costruisce buoni tiri ma non riesce a concretizzare così i senesi ne approfittano per tornare fino a -3 al 30′ (45-42). Nell’ultimo quarto, però, i gialloblu sono bravi a mantenere il controllo e, nella seconda parte della frazione, è proprio il cinismo castellano a fare la differenza. Finché cinque punti consecutivi di Iserani indirizzano la sfida e fanno partire i titoli di coda.

Prossimo impegno sabato 17, di nuovo al PalaBetti ma alle ore 20, contro Grosseto, ultimo match del 2022.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – COSTONE SIENA 59-51



Tabellino: Ciampolini 3, Cetti 5, Zampacavallo 13, Buti 3, Talluri J. 13, Dragoni 5, Cavini 5, Iserani 10, Flotta 3, Talluri T., Pratelli ne, Paciscopi ne. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.



Parziali: 18-18, 37-30 (19-12), 45-42 (8-12), 59-51 (14-9)



Arbitri: Cavallo di Siena, Collet di Castelnuovo Berardenga.

Fonte: Abc - Ufficio stampa