Incendio in una chiesa a Firenze, intossicato il parroco

I vigili del fuoco del comando di Firenze Ovest sono intervenuti a Firenze in via Pisana presso i locali parrocchiali della Chiesa di Sant'angelo a Legnaia, per un principio di incendio.I vigili del fuoco entrati nei locali hanno estinto l'incendio e areato i locali ed effettuato la messa in sicurezza.

Il parroco è stato trasportato per accertamenti da intossicazione al pronto soccorso dal personale sanitario.