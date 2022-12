Investimenti per 33 milioni: così cambia Dicomano

20 interventi, 33 Milioni di Euro. Sono questi i numeri fondamentali per il futuro di Dicomano.

Numeri che arrivano sia dall’ottenimento dei fondi del PNRR che da progetti voluti dall’Amministrazione e concordati con i soggetti che gestiscono i servizi come RFI ed ASL.

Oltre 11 milioni di Euro sono i fondi che il Comune metterà in campo per progetti come il nuovo teatro comunale, la completa riqualificazione degli impianti sportivi, la nuova mensa, ma anche quelli per la manutenzione delle strade.

Oltre 22 invece i milioni che stanno arrivando sul territorio grazie a investimenti di Enti e gestori dei servizi. Da quelli sulla viabilità come l’intervento sul ponte “di Celle", a quelli sulle infrastrutture come la pista ciclabile verso Londa e Vicchio, dagli interventi per la riqualificazione delle stazioni al nuovo Distretto Sociosanitario.

Per presentare tutti i progetti, che verranno avviati nei prossimi mesi, è stato organizzato l’evento “Dicomano 2026”, previsto per sabato 17 dicembre alle 10.00 presso l’area degli Ex-Macelli.

“Siamo riusciti a ottenere importanti fondi per progetti destinati a far crescere la nostra comunità e a proiettarla nel futuro – afferma il Sindaco di Dicomano Stefano Passiatore –. Abbiamo deciso di organizzare questo incontro per presentare gli interventi appena iniziati e quelli che accompagneranno i nostri cittadini nei prossimi mesi. Un ringraziamento a tutti gli Uffici, alla Regione, alla Città Metropolitana e ai gestori dei servizi che hanno investito su Dicomano. Tutti insieme abbiamo reso possibile questo importante risultato. L’invito è a esserci sabato prossimo per vedere di persona quante opere potremo realizzare e cosa in concreto faremo”.

Fonte: Comune di Dicomano - Ufficio stampa