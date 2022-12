Nuova sede per Coldiretti a Quarrata

Una nuova sede al servizio del 20 per cento delle aziende agricole pistoiesi, che ruotano attorno a Quarrata. La 72° Giornata del Ringraziamento di Coldiretti Pistoia si è aperta con l’inaugurazione della nuova sede in via Montalbano, 81 a Quarrata.

“Quarrata è uno dei 5 uffici zona di Coldiretti in provincia, insieme a Pescia, Monsummano T., Montagna Pistoiese e, naturalmente, Pistoia –spiega Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia-. A Quarrata abbiamo inaugurato un nuovo spazio che permette di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi ad agricoltori e cittadini”.

Un bacino di utenza notevole: nei comuni di Quarrata, Serravalle Pistoiese, Agliana e Montale sono operative circa 600 attività agricole, un quinto del totale provinciale. Con oltre mille addetti, in crescita del 18% rispetto al 2016”.

I dati Stockview, Infocamere raccontano anche che oltre “il 20% delle aziende è a conduzione femminile e che il settore preminente è quello della riproduzione delle piante, che insieme alla floricoltura dicono che quasi la metà delle imprese è attiva nel florovivaismo –spiega Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia-. Un centinaio di attività producono olive, e poi a seguire ortaggi e uva. Importante la presenza degli agriturismi. Quarrata è la città con più attività agricole, seguita da Serravalle Pistoiese e poi Agliana e Montale”.

Un’area importante di 132 chilometri quadrati (il 13% della provincia) tra piana e colline su cui vivono 67 mila pistoiesi (il 23% del totale). “La nuova sede –conclude Ciarrocchi- agevolerà anche i tanti cittadini che con fiducia si rivolgono ai servizi fiscali e assistenziali dei nostri offerti dai nostri operatori del Caf e di Epaca”.

Presenti all’inaugurazione tra gli altri per il taglio del nastro il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, i due parlamentari italiani Marco Furfaro e Chiara la Porta, i consiglieri regionali Luciana Bartolini e Marco Niccolai, il vicepresidente della Provincia Gabriele Giacomelli, Alberto Banci, presidente della Banca Alta Toscana, il presidente del Consorzio Agrario Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli.

Fonte: Ufficio Stampa