Violenta rissa a Firenze, in mezzo c'è un evaso: interviene la polizia

Si sono presi a colpi di cintura in centro a Firenze, in mezzo alla rissa c'era una persona evasa dai domiciliari. La polizia è intervenuta in piazza Adua nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre e ha fatto la scoperta, arrestando subito l'uomo, che doveva essere a Pistoia.

Alla rissa, secondo quanto ricostruito, si scontravano tre uomini. Uno è fuggito appena è arrivata la polizia e non è stato al momento rintracciato. Gli altri due, entrambi di origini marocchine, fra cui lo stesso evaso, sono stati bloccati e identificati. L'evaso ha dato false generalità ma gli agenti lo hanno scoperto. Per lui è scattata la denuncia per rissa, per false generalità fornite alle autorità, e per resistenza a pubblico ufficiale.

Invece, per rissa e resistenza è stato denunciato l'altro identificato. Sequestrata una cintura usata come arma impropria nello scontro.