Sposarsi in villa, San Casciano amplia la lista delle strutture

Vivere il giorno più bello sul palcoscenico di un teatro ottocentesco, pronunciare il fatidico sì tra i libri e gli antichi documenti di una delle prime biblioteche circolanti e popolari della Toscana del diciannovesimo secolo, coronare il proprio sogno d’amore nei castelli, nelle dimore storiche, nelle ville rinascimentali, avvolti da scenari unici dove le testimonianze del passato affiorano dalle pietre e si respirano negli arredi secolari, nelle opere d’arte, nei mobili d’epoca. Con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue risorse storico-culturali e arricchire le potenzialità del wedding turistico nel Chianti il Comune di San Casciano in Val di Pesa offre e moltiplica le possibilità di unirsi in matrimonio civile in location diverse dal Palazzo comunale dove sono stati istituiti uffici di stato civile decentrati. Oltre alla sala consiliare, sono disponibili alcune sedi della cittadella della Cultura di San Casciano, nel centro storico del paese. Si può optare per le magiche atmosfere del Teatro comunale Niccolini, o per la sala “Lucia Bagni” della biblioteca di via Roma. Spostandosi di qualche chilometro, nel cuore della campagna chiantigiana, l’offerta si estende agli incantevoli spazi di alcuni castelli e ville di epoca medievale e rinascimentale.

La giunta Ciappi rilancia l’operazione e invita le strutture ricettive o di somministrazione, anche temporanea, di particolare pregio storico architettonico ambientale o artistico presenti sul territorio, ad allungare la lista dei luoghi da sogno dove sposarsi. E’ stato approvato e pubblicato all’albo pretorio un avviso pubblico per accogliere le eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, disposti ad istituire presso le proprie strutture uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili.

“Tutto il mondo ci invidia la bellezza impareggiabile del patrimonio naturalistico del Chianti – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – un’area collinare marcata dal passaggio della storia che offre suggestioni e panorami mozzafiato, cultura e ambiente è il binomio inscindibile su cui ancora una volta puntiamo per candidare il Chianti a cornice ideale dove festeggiare la favola più bella e rendere speciale il giorno del sì”. “Intendiamo creare un’ulteriore opportunità tesa a rafforzare la sinergia tra ente locale, attività economiche e territorio – aggiunge il sindaco – e scommettere sulle potenzialità legate al turismo matrimoniale anche per le importanti ricadute economiche che il fenomeno implica”. “Invito, dunque, tutte le strutture presenti nel nostro territorio – continua il primo cittadino - ad aderire al progetto del comune di istituire nuovi uffici di stato civile decentrati”.

I soggetti interessati devono far pervenire l’apposita domanda, compilata e firmata, entro e non oltre il 12 gennaio 2023. Tra i documenti richiesti, da allegare al modulo predisposto, una planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione, una relazione, corredata di adeguata documentazione fotografica, la dichiarazione con cui il proprietario attesta la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile e la conformità alle vigenti norme in materia di impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, la dichiarazione di compatibilità della destinazione d’uso ai fini urbanistici. Le domande pervenute saranno poi valutate da una commissione tecnica che esaminerà le proposte. Stabilita l’idoneità dei requisiti, il soggetto è chiamato a sottoscrivere l’atto di comodato d’uso gratuito per l’utilizzo dei locali da adibire ad Ufficio separato di Stato Civile.

Occorre recapitare la documentazione nelle seguenti modalità:

- a mezzo posta all’indirizzo Comune di San Casciano in Val di Pesa Via Machiavelli, 56, 50026 San Casciano in Val di Pesa

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Casciano in Val di Pesa, Via Machiavelli, 56, 50026 San Casciano in Val di Pesa, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, lunedì e giovedì anche 15.00-18.30);

- tramite PEC, mediante inoltro del documento, firmato digitalmente, esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa