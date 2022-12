Timenet sbanca anche il campo di Calenzano

Nella tana delle leonesse dell’Emmegel Calenzano Volley ieri hanno vinto le tigri della Timenet Empoli Pallavolo in un lungo duello durato un paio d’ore e terminato con il punteggio di 1-3. Un match intenso con il pubblico del Palazzetto dello sport animato dalla tifoseria locale e che ha visto le due formazioni procedere nella prima parte di pari passo con un set vinto a testa, poi la corsa incalzante verso la vittoria da parte delle giallonere che, dopo essersi aggiudicate il braccio di ferro nel terzo parziale, hanno conquistato il set decisivo predominando nel finale.

“E’ stata una bella partita, combattuta come ci aspettavamo – è il commento a caldo del libero e Capitano, Laura Genova – dal momento che le nostre avversarie, giocando insieme da tanti anni, erano tutt’altro che da sottovalutare. Per noi, d’altra parte, era importante conquistare tre punti ai fini della classifica. Abbiamo avuto un calo nel secondo set e loro ne hanno approfittato. Il nostro allenatore ci ha dato i consigli giusti per affrontare tecnicamente ma soprattutto mentalmente il match nel punto clou e questo, insieme alla nostra capacità di restare unite facendo squadra, ci ha aiutate portandoci alla vittoria. Siamo molto contente del risultato. Ora pensiamo alla prossima sfida in casa contro Piandiscò senza farci influenzare dalla classifica ma puntando a imporre il nostro gioco e a vincere ancora, così da poter ricominciare il Campionato al meglio dopo la pausa per le festività natalizie”.

Entrambe le squadre partono agguerrite ingaggiando subito un bel testa a testa che porta il coach rossoblu Cosimo Becucci a chiamare il time out sul 13-15. Il duello prosegue con la Timenet che riesce a mantenere il vantaggio di qualche lunghezza arrivando fino al 17-21 e, nonostante la rimonta della controparte, chiude di misura a suo favore 21-25.

Il rischio rilassamento è però dietro l’angolo per le giallonere che avviano il parziale sotto di alcuni punti, scivolando dal 7-4 al 15-9 su cui è coach Marco Dani a chiedere il break. La Timenet reagisce ma non riesce a scalfire la corazza difensiva avversaria, così le rossoblu si portano in sicurezza 24-21 e vincono poco dopo 25-21.

Il match torna ad essere combattuto nel terzo set quando sono le empolesi a prendersi subito il vantaggio tenendolo stretto per arrivare a metà parziale 15-16. Nel punto chiave dell’incontro le tigri fanno quadrato rispondendo punto su punto alle leonesse lanciate al loro inseguimento fino a quota 21-22, poi con un balzo afferrano ancora la vittoria 21-25.

Nel quarto set entrambe le contendenti si giocano il tutto per tutto dando vita ad uno scambio acceso che vede la Timenet in leggero vantaggio, poi il pareggio a quota 12 punti su cui coach Becucci chiede il break. Le giallonere stavolta riescono a smarcarsi di più e, agguerrite, si portano sul 14-21 da cui poi con un assalto finale chiudono set e partita 20-25.

Grazie alla vittoria conseguita a Calenzano la Timenet, seconda in classifica a quota 24 punti, si prepara ad ospitare in casa al PalAramini di Empoli le avversarie del Piandiscò ValdarInsieme (Arezzo). L’appuntamento per tutti i tifosi gialloneri è per domenica 18 dicembre alle ore 17.00 con ingresso libero.

TABELLINO

PARZIALI: 21-25; 25-21; 21-25;20-25.

ARBITRI: Luca Frazzoni e Henawy Jan Tawfik.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Puccini (18), Lavorenti (3), Danti (14), Donati (8), Giubbolini (15), Mancuso (11), Forconi (2), Bartalini, Guidi (n.e.), Morelli (n.e).

EMMEGEL CALENZANO VOLLEY: Gagli (1), Brogi (3), Lazzeri (16), Magnolini (12), De Stefano (10), Tasselli (13), Bencini (L), Spadi (8), Scarpelli (n.e.), Sabatelli (n.e), Nencini (n.e.), Doda (L2, n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Puccini, Lavorenti, Danti, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX EMMEGEL: Gagli (Capitano), Brogi, Lazzeri, Magnolini, De Stefano, Tasselli, Bencini.

Fonte: Ufficio Stampa