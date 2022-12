A Castelfiorentino mostra-mercato natalizia coi ragazzi di Villa Balli e La Ginestra

Durante l’anno, si sono impegnati a fondo in un minuzioso lavoro artigianale per tagliare, dipingere, assemblare un’infinità di oggetti in legno e di decorazioni natalizie: con estro, fantasia e una pazienza infinita. Adesso, sono entusiasti di presentare alla cittadinanza i loro piccoli capolavori.

E’ tutto pronto per l’inaugurazione della mostra-mercato di Natale allestita dall’Associazione “Senza Barriere onlus”, che si svolgerà sabato 17 dicembre 2022, alle ore 10.30, nel centro storico di Castelfiorentino, all’interno dello Spazio eventi di Corso Matteotti 19 (Circolo Ricreativo e Culturale “Il Progresso”). Oltre ai genitori e ai familiari di “Senza Barriere”, all’inaugurazione interverrà anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi.



All’interno della mostra-mercato, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, si potrà spaziare tra decine di decine di “pezzi” e decorazioni natalizie assolutamente uniche, realizzate dai ragazzi di “Villa Balli” e de “La Ginestra”, che i visitatori potranno acquistare per confezionare un regalo originale, con la consapevolezza che un simile gesto renderà felici non solo i destinatari, ma anche coloro che l’hanno realizzato con le loro mani. Dai manufatti artigianali in legno ai vassoi in decoupage; dagli orologi, specchi e sotto pentole a mosaico alle candele e alle portasaponette, fino a numerosi oggetti e decorazioni natalizie da appendere all’albero.



“Per il secondo anno consecutivo – osserva Lucia Succi, presidente dell’Associazione “Senza Barriere onlus” – faremo nuovamente l’esperienza di una mostra mercato presso lo spazio eventi di Corso Matteotti, e ci auguriamo di bissare il grande successo del 2021. Quando abbiamo iniziato speravamo in un riscontro positivo, ma non ci aspettavamo davvero quest’onda di bellezza e di amicizia da parte delle persone, che hanno visitato la mostra e acquistato i lavori dei nostri ragazzi. Non abbiamo potuto che ricambiare questa bella accoglienza, e così faremo quest’anno, in cui peraltro la qualità dei lavori è veramente alta. E poi, ciò che conta, è lo spirito che anima questa iniziativa”.



“Tutti i cittadini – osserva l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi – sono invitati a visitare la mostra-mercato, e magari a fare anche un piccolo acquisto, che rappresenta una gratificazione per i nostri ragazzi e anche per gli operatori de La Ginestra e di Villa Balli che li hanno supportati. Il mio sentimento di riconoscenza va a loro, agli amici dell’associazione Senza Barriere e a tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno alla realizzazione della mostra, che è anche un modo per vivere in modo autentico lo spirito del Natale”.



La Mostra-mercato di Natale rimarrà aperta fino al 31 dicembre (chiuso il 25 e il 26) con il seguente orario di apertura: tutti i giorni ore 10.00-12.30 e 16.30-19.30 (fino al 24 dicembre) e orario pomeridiano 16.00-18.30 (dal 27 al 31 dicembre).

Fonte: Comune di Castelfiorentino