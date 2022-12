'Aspettando Godot' in scena al Verdi di Santa Croce

Dopo il tutto esaurito dei primi due spettacoli arriva al Verdi un’originale rivisitazione del capolavoro di Samuel Beckett Aspettando Godot con Lello Arena e Massimo Andrei, che ne cura anche la regia. Completano il cast con Biagio Musella, Elisabetta Romano, Esmeraldo Napodano, Angelo Pepe, Carmine Bassolillo. Scene Roberto Crea.

Un Aspettando Godot che acquista nuovi profumi e un punto di vista diverso proprio quando entra in contatto con i figli di una città, Napoli, che ha dovuto imparare presto il senso tragicomico dell’attesa. Quella dei due protagonisti, Vladimiro ed Estragone, diventa dunque l’attesa di un nuovo invasore che scacci un vecchio tiranno, della liquefazione del sangue del santo patrono a conferma della sua protezione, di un terremoto pronto a distruggere case e certezze o dell’eruzione di un vulcano, bisbigliata e scongiurata con le preghiere. Aspettare quel tal Godot che non arriverà mai in una strada di campagna sotto il Vesuvio può avere altre tensioni, altri smarrimenti ma la stessa tragica inutilità

