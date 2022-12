Torna l'asta della Ciclofficina Empolese: regala una bici riciclata

Regala una bici riciclata per Natale con la Ciclofficina Empolese. Ritorna l'asta popolare dell'associazione di via Rozzalupi (ex Macelli) di Empoli. Sabato 17 dicembre alle 11 l'avvio delle puntate (rilancio di 2 euro) per aggiudicarsi le biciclette strappate alla discarica, restaurate e rimesse in strada che aspettano nuovi amici per nuove pedalate. Sono simpatiche, creative, uniche e rappresentano orgogliosamente il principio ecosostenibile del riuso.

I lavori vengono fatti proprio dai soci della Ciclofficina e il ricavato dell'asta andrà all'acquisto dei materiali indispensabili per la riqualificazione delle due ruote. La ciclofficina è aperta a tutti i soci e ognuno può usufruire delle attrezzature per prendersi cura gratuitamente della propria bici.