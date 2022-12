Capodanno in Toscana, cosa fare il 31 dicembre 2022

Cosa fare a Capodanno? Sono molte le iniziative in Toscana in lungo e in largo. San Silvestro si avvicina e le varie amministrazioni comunali si stanno organizzando su cosa fare.

Andiamo a dare un'occhiata a cosa succederà nelle varie parti della regione il 31 dicembre 2022. L'elenco verrà aggiornato, potete refreshare la pagina o comunque tenerlo sempre sott'occhio nei giorni a venire.

Lucca - Dalle ore 22 in piazza Santa Maria show di Luisa Corna, celebre cantante e conduttrice televisiva, protagonista sul palco con uno spettacolo musicale confezionato.

Pisa - Concerto e fuochi.

Pistoia - Jonathan Canini a teatro.

Pontedera - Concerto di Baby K.

Scandicci - Spettacolo e giochi pirotecnici.

Siena - Capodanno 'Dal tramonto all'alba'.

EVENTI IN AGGIORNAMENTO