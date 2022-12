Colpisce la moglie con un martello dopo una lite, la donna finisce in ospedale

Una donna è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Siena dopo essere stata aggredita dal marito con un martello. È accaduto nel pomeriggio nel comune di Foiano della Chiana. La donna era cosciente al momento dei soccorsi, ma avrebbe riportato ferite alla testa a causa dell'aggressione.

Il marito, un 50enne è stato fermato. I carabinieri lo avrebbero trovato in stato confusionale, e anche per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. I carabinieri indagano sulla vicenda. Da quanto appreso la coppia era da tempo in crisi, e la donna avrebbe manifestato l'intenzione di separarsi. L'aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite.