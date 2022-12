Concerto di Natale a Santo Spirito

Appuntamento il 14 dicembre alle ore 18.30 nella Basilica di Santo Spirito per il tradizionale Concerto di Natale in Santo Spirito, organizzato grazie al contributo di Banca Generali. Il concerto si svolgerà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Non è prevista la diretta Facebook. Con l’occasione saranno presentati al pubblico la nuova Guida della Basilica in cinque lingue e la nuova APP di vista alla Basilica.

Fonte: Ufficio Stampa